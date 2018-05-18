На Тернопільщині правоохоронці вночі розшукали в лісі 13-річну дівчину

У пошуках дівчинки були задіяні поліцейські, рятувальники, громада району та собаки-розшуківці.

На Тернопільщині правоохоронці розшукали в лісі 13-річну дівчину, яка ховалася від батьків, боячись покарання за хуліганство у школі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 16 травня близько 23 год до Підволочиського відділу поліції звернулась 31-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що її неповнолітня донька 2005 року народження ще вранці пішла зі школи та додому не повернулась.

У пошуках дівчинки були задіяні поліцейські, рятувальники, громада району та собаки-розшуківці. Зниклу дитину знайшли близько 1 год ночі за декілька кілометрів від райцентру у лісі.

Як з'ясувалося, того дня дівчинка через хуліганські дії в школі отримала догану від вчителів. Після цього дитина вирішила не повертатися додому, бо боялася, що її буде покарано за погану поведінку.

За час своєї відсутності неповнолітня об'єктом злочинних посягань не стала. Поліцейські повернули малолітню пропажу додому.