Житель Волновахи намагався поштою відправити гранати у Білу Церкву

Гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами чоловік намагався відправити поштою у коробці з-під посуду.

У Волновасі Донецької області вчора правоохоронці викрили місцевого жителя, який намагався поштою відправити у місто Біла Церква Київської області гранати Ф-1 та РГД-5 і запали до них.

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Про це повідомляється на сайті Волноваського відділу поліції Донецької області.

"Правоохоронці, забезпечуючи правопорядок в одному з відділень пошти по вулиці Донецькій, звернули увагу на чоловіка, який незрозуміло поводився та нервував. Поліцейські перевірили його документи, після чого оглянули пакунок, який він відправляв до Білої Церкви. В коробці з-під посуду були виявлені гранати Ф-1 та РГД-5 і запали до них", - йдеться у повідомленні.

38-річний житель Волновахи пояснив правоохоронцям, що місяць тому до нього підійшли невідомі та запропонували заробити гроші. Невідомі дали йому пакунок та попросили через деякий час відправити його, за що він отримав 300 грн.

Правоохоронці вилучили вибухонебезпечні предмети.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").