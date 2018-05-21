Не вистачило місця: на Львівщині пасажири заблокували рух електрички

Львівська залізниця випустила на маршрут лише 4 вагони, тому усі бажаючі не змогли влізти в електричку.

Сьогодні, 21 травня, близько 18:15 у Львові на станції Скнилів люди перекрили рух приміського потягу.

Про це повідомляє ГО “Варта1”.

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"Перекриття руху відбулося у зв’язку з тим, що людям не вистачило місця у чотирьох поданих вагонах. Даний потяг курсує до Самбора", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Львівська залізниця випустила на маршрут лише 4 вагони і це при тому, що дві електрички цього тижня немає в ходу через відкриття Бескидського тунелю.

"На вимогу мітингувальників, залізничники зчепили електропоїзд з 6 вагонами разом з поїздом на 4 вагони. Рух відновлено, потяг рушив", - додали у "Варті1".

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли пасажири перекривали рух поїзда. Так, 7 травня пасажири перекрили залізничний шлях в Пустомитах, оскільки не змогли сісти в електричку. Залізничники тоді також подали 4 вагони.

Ще раніше, 27 квітня, на залізничній станції "Скнилів" у Львові близько 200 розлючених пасажирів вийшли з електрички Львів-Мукачево та заблокували її рух. Люди нарікали, що чотири вагони - дуже переповнені, пасажирам не вистачає місця, тож вимагали додати вагонів до поїзда.