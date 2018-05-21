Отруєння 36 дітей у миколаївській школі розслідують як хуліганство

Наразі на лікуванні в Миколаївській міській дитячій лікарні перебуває 36 отруєних школярів.

За фактом отруєння дітей невідомою речовиною в миколаївській загальноосвітній школі №6 поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство».

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області. Зазначається, що наразі на лікуванні в Миколаївській міській дитячій лікарні з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості перебуває 36 учнів загальноосвітнього закладу.

Стаття про хуліганство передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Миколаєві через розпилення невідомого аерозолю з різким запахом зі школи евакуювали близько 400 учнів. За останніми даними, через розпилення невідомої речовини у приміщенні госпіталізовано 36 дітей, двоє з них перебувають у реанімації.