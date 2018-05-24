Стовп вогню та іскри у всі боки: у Києві вночі сталася пожежа біля станції метро (відео)

За деякими даними, горів розташований серед інших МАФів магазин "секонд-хенд".

У четвер, 24 травня, у Києві біля станції метро "Академмістечко" сталася масштабна пожежа.

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Про це повідомляється на Facebook сторінці "Київ Оперативний".

За деякими даними, горів розташований серед інших МАФів магазин "секонд-хенд".

"Ні, це не МАФ з піротехнікою, це так сьогодні вночі горів секонд-хенд на "Академмістечку". Горіло від метро і аж до "Novus", – пишуть в мережі.

Про потерпілих в результаті інциденту не повідомляється.

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