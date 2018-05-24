Нічна пожежа біля "Академмістечка": у ДСНС розповіли подробиці (відео)

Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 300 кв. м за 1,5 години.

У Києві вночі горіли торговельні павільйони поблизу станції метро «Академмістечко».

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в м.Києві, повідомлення про пожежу поблизу станції метро «Академмістечко» на проспекті Палладіна, 32, до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло сьогодні вночі о 02:52.

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На місце події було направлено чергові відділення з найближчих пожежно–рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння виникло на покрівлі одноповерхового павільйону, розмір якого складав 20х15 м, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані павільйони та магазин.

О 03:56 пожежу на загальній площі 300 кв. м рятувальники локалізували, а о 04:25 – ліквідували.

Внаслідок пожежі, в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, а також меблі, у магазині пошкоджено лоток з товарами, закопчені стіни та стеля, розібрано 15 кв. м конструкцій покрівлі.

До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 32-х чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві у Гідропарку рятувальники ліквідували пожежу.