У Києві "замінували" ринок, евакуйовано близько тисячі осіб

В ході перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено.

Об 11:15 до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про вибухівку на ринку по вулиці Попудренка в Деснянському районі столиці.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи із службовими собаками та рятувальники. З місця події евакуювали близько 1000 осіб.

Після перевірки ринок відновив роботу. Жодних небезпечних предметів не виявлено.

Поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, у Львові правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування одразу п’ятьох бізнес-центрів.