ДТП в Будапешті: поліція затримала водія українського автобуса

Життю постраждалих у ДТП в Будапешті нічого не загрожує, серед них також нема дітей, тільки дорослі.

В Угорщині правоохоронними органами взято під варту водія автобуса, який перевозив українських туристів і потрапив у ДТП в Будапешті.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Угорщині у соціальній мережі Facebook.

«28 травня близько 23 години за місцевим часом в Будапешті потрапив у ДТП автобус з українськими туристами. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 28 осіб, з них 7 перебувають у важкому стані. Загрози життю жодного з пасажирів немає. Постраждалі доставлені у лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Група туристів нараховує 46 осіб», - йдеться у повідомленні.

«За повідомленням правоохоронних органів Угорщини, водій автобуса взятий під варту, проти нього порушено кримінальну справу. Водій проігнорував дорожній знак про обмеження висоти транспортного засобу і допустив зіткнення зі встановленою на дорозі габаритною рамкою, в результаті чого у двоповерхового автобуса повністю зрізало дах», - поінформували у посольстві.

Після повідомлення поліції про ДТП консул особисто відвідав місце пригоди, встановив контакти зі слідчими органами і наразі також перебуває з постраждалими. Посольство тримає ситуацію на контролі та підтримує зв’язок з угорськими правоохоронними органами, наголосили дипломати.

Також у цьому зв'язку Посольство нагадало контактний телефон гарячої лінії Міністерства закордонних справ України: +38 (044) 238 16 57.

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Загалом є 24/28 постраждалих (інформація різниться залежно від джерела, і очевидно пов'язана з медичним обліком тих, кого доправили до лікарні, а кому надали допомогу на місці), 8 з яких мають серйозні травми. Переважно, це травми голови.

Раніше повідомлялося, що 28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з Хмельницької області в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. Внаслідок зіткнення майже весь другий поверх автобуса, де перебували 20 пасажирів, знесло. За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі було близько 50 пасажирів.