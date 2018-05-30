У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу у лікарні ім. Мечникова

Під час пожежі евакуювали 92 людини.

У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу у хірургічному відділенні обласної лікарні ім. Мечникова.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області, інформація про пожежу надійшла 30 травня о 00:43.

«Горіли меблі в порожній палаті №3 на площі 30 м кв. на 7-му поверсі хірургічного відділення для хворих чорнобильського контингенту», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі постраждала пацієнтка 1956 року народження, що перебувала у сусідній палаті. Її з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення.

Під час пожежі з 6-го, 7-го, 8-го поверхів особовим складом ГУ ДСНС у Дніпропетровській області спільно з медпрацівниками виведено на свіже повітря 92 людини.

Пожежу ліквідовано о 01:29.