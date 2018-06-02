У центрі Кам’янця-Подільського загорілася будівля колишнього готелю (фото, відео)

23:07, 02 червня 2018
Інциденти
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На місці працюють рятувальники / фото 3849.com.ua

У центрі Кам’янця-Подільського горить колишній готель "Україна", у соціальних мережах активно стали з'являтись фото та відео з місця подій.

Як повідомляє місцеве видання 3849.com.ua, рятувальники вже прибули на місце пригоди, працює декілька бригад.

Станом на 22:04 пожежа набирала масштабів. Причина займання поки невідома.

фото 3849.com.ua
фото 3849.com.ua

Відео: 3849.com.ua

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Теги: #пожежа#Кам'янець-Подільський