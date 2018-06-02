У центрі Кам’янця-Подільського загорілася будівля колишнього готелю (фото, відео)
23:07, 02 червня 2018Інциденти
1405 0
Станом на 22:04 пожежа набирала масштабів. Причина займання поки невідома.
На місці працюють рятувальники / фото 3849.com.ua
У центрі Кам’янця-Подільського горить колишній готель "Україна", у соціальних мережах активно стали з'являтись фото та відео з місця подій.
Як повідомляє місцеве видання 3849.com.ua, рятувальники вже прибули на місце пригоди, працює декілька бригад.
Станом на 22:04 пожежа набирала масштабів. Причина займання поки невідома.
фото 3849.com.ua
фото 3849.com.ua
Відео: 3849.com.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter