Після шести днів гасіння рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну лісову пожежу на Херсонщині
11:55, 02 червня 2018Інциденти
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Загоряння почалося 28 травня. Вогнем було охоплено близько 130 га.
Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на Херсонщині / фото dsns.gov.ua
Масштабну лісову пожежу поблизу села Раденськ у Херсонській області ліквідовано.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на місці події чергують пожежники та працівники лісгоспу.
До чергування залучено один пожежний автомобіль та 2 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Херсонській області; 5 пожежних автомобілів та 10 чоловік особового складу лісгоспу.
Як повідомляв УНІАН, вдень 28 травня поблизу с. Раденськ Олешківського району на Херсонщині у лісі виникла пожежа площею близько 130 га.
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