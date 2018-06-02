Після шести днів гасіння рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну лісову пожежу на Херсонщині

Загоряння почалося 28 травня. Вогнем було охоплено близько 130 га.

Масштабну лісову пожежу поблизу села Раденськ у Херсонській області ліквідовано.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на місці події чергують пожежники та працівники лісгоспу.

До чергування залучено один пожежний автомобіль та 2 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Херсонській області; 5 пожежних автомобілів та 10 чоловік особового складу лісгоспу.

Як повідомляв УНІАН, вдень 28 травня поблизу с. Раденськ Олешківського району на Херсонщині у лісі виникла пожежа площею близько 130 га.