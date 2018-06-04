У центрі Києва горіли МАФи (фото)

На місці працюють рятувальники, інформація про потерпілих встановлюється.

У столиці спалахнула пожежа біля станції метро «Палац Україна».

Як повідомляється у Facebook проекту «Киев оперативный», на місці працюють бійці ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, пожежа сталася в одному з кафе - сталося розплавлення активної зони фритюрниці з поширенням відкритого вогню і продуктів горіння за межі МАФу. Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Раніше повідомлялось про пожежу біля станції метро «Житомирська» в Києві – горіла будівля колишнього кінотеатру «Екран».