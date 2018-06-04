У центрі Києва горіли МАФи (фото)
17:58, 04 червня 2018Інциденти
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На місці працюють рятувальники, інформація про потерпілих встановлюється.
В центрі Києва спалахнула пожежа / Facebook - Киев оперативный
У столиці спалахнула пожежа біля станції метро «Палац Україна».
Як повідомляється у Facebook проекту «Киев оперативный», на місці працюють бійці ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, пожежа сталася в одному з кафе - сталося розплавлення активної зони фритюрниці з поширенням відкритого вогню і продуктів горіння за межі МАФу. Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС.
Раніше повідомлялось про пожежу біля станції метро «Житомирська» в Києві – горіла будівля колишнього кінотеатру «Екран».
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