У центрі Києва горіли МАФи (фото)

17:58, 04 червня 2018
Інциденти
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В центрі Києва спалахнула пожежа / Facebook - Киев оперативный

Як повідомляється у Facebook проекту «Киев оперативный», на місці працюють бійці ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, пожежа сталася в одному з кафе - сталося розплавлення активної зони фритюрниці з поширенням відкритого вогню і продуктів горіння за межі МАФу. Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Раніше повідомлялось про пожежу біля станції метро «Житомирська» в Києві – горіла будівля колишнього кінотеатру «Екран».

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Теги: #пожежа#МАФи в Києві