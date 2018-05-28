Біля станції метро «Житомирська» у Києві горить будівля старого кінотеатру (відео)

10:29, 28 травня 2018
Інциденти
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У Києві горить будівля колишнього кінотеатру / Скріншот, Facebook - Київ Оперативний

Як повідомляє в Facebook «Киев оперативный», за попередніми даними горить будівля колишнього кінотеатру «Екран». Інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва на відкритій автостоянці горіло близько 20 автомобілів.

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Теги: #Киев#пожар Киев