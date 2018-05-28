Біля станції метро «Житомирська» у Києві горить будівля старого кінотеатру (відео)
10:29, 28 травня 2018Інциденти
662 0
Інформації про постраждалих наразі немає.
У Києві горить будівля колишнього кінотеатру / Скріншот, Facebook - Київ Оперативний
У Києві біля станції метро «Житомирська» виникла пожежа.
Як повідомляє в Facebook «Киев оперативный», за попередніми даними горить будівля колишнього кінотеатру «Екран». Інформації про постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва на відкритій автостоянці горіло близько 20 автомобілів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter