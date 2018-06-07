У поліції спростували інформацію про вибух біля будівлі СБУ у Чернівцях: на місці інциденту знайшли муляж вибухівки

Знайдений поблизу будівлі СБУ предмет виявився муляжем вибухівки, який складався із шматка мила та обгортки.

У Чернівцях співробітники правоохоронних органів понад годину перекривали рух транспорту на вулиці Шевченка у центральній частині міста через повідомлення про підозрілий предмет.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні приблизно о 10.00 правоохоронці перекрили частину вулиці неподалік приміщення Головного управління Служби безпеки України в області через повідомлення про виявлений невідомий предмет, схожий на вибухівку.

Читайте такожУ Києві п'яна компанія на авто врізалася у стовп: частини машини розлетілися на 20 метрів (фото)

На місці працювали співробітники аварійних служб, правоохоронці, рятувальники.

Приблизно об 11.30 правоохоронці розблокували рух транспорту на вулиці, повідомивши, що на місці виклику був виявлений муляж вибухівки із шматка мила та обгортки.

«Вибухівки не виявили. Знайшли старий шматок мила у старій обгортці. Невідома особа викинула його в смітник, а заявник вийняв його звідти та викликав співробітників поліції», - повідомили у прес-службі.

Водночас у прес-службі управління СБУ заперечили інформацію, поширену деякими ЗМІ про нібито вибух на вулиці Шевченка.

«Вулицю правоохоронці перекрили через повідомлення про те, що чернівчанин виявив у смітнику підозрілий предмет, який виявився шматком мила», - зазначили у прес-службі, додавши, що протягом 2-8 червня на території Чернівецької області тривають масштабні міжнародні антитерористичні навчання з елементами контрдиверсійної операції в місті Чернівцях.

У СБУ кореспонденту УНІАН відмовилися відповісти, чи була дана подія частиною навчань.

Нагадаємо, раніше в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що в Чернівцях на вулиці Шевченка прогримів вибух біля будівлі СБУ.