У Чернівцях біля будівлі СБУ прогримів вибух - ЗМІ (фото)

Наразі вулиця перекрита, водіям радять заздалегідь планувати інший маршрут руху.

У Чернівцях на вулиці Шевченка прогримів вибух біля будівлі СБУ.

Про це повідомляє місцевий портал 0372.ua.

Наразі вулиця перекрита, водіям радять заздалегідь планувати інший маршрут руху.

Інформації про постраждалих поки немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві вночі обстріляли з гранатомета ритуальне бюро біля Байкового кладовища. Снаряд застряг в стіні ритуального бюро і не вибухнув.