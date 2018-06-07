У Чернівцях біля будівлі СБУ прогримів вибух - ЗМІ (фото)
11:34, 07 червня 2018Інциденти
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Наразі вулиця перекрита, водіям радять заздалегідь планувати інший маршрут руху.
Інформації про постраждалих поки немає. / 0372.ua
У Чернівцях на вулиці Шевченка прогримів вибух біля будівлі СБУ.
Про це повідомляє місцевий портал 0372.ua.
В даний час вулиця перекрита / 0372.ua
Наразі вулиця перекрита, водіям радять заздалегідь планувати інший маршрут руху.
Інформації про постраждалих поки немає.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві вночі обстріляли з гранатомета ритуальне бюро біля Байкового кладовища. Снаряд застряг в стіні ритуального бюро і не вибухнув.
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