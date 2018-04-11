Не "втомився", а на ремонті: у КМДА спростували інформацію про обвалення шляхопроводу на Видубичах

На щляхопроводі проводиться плановий ремонт естакадних швів.

Біля станції метро "Видубичі" обвалилася частина шляхопроводу. На дорозі утворилася велика діра.

Про це повідомили в групі "Київ оперативний" у Facebook. У спільноті зазначили, що не дивлячись на аварійний стан, по іншій половині шляхопроводу продовжує їздити транспорт.

Однак у КМДА спростували цю інформацію. Там повідомили, що на эстакадному з'їзді з Південного мосту проводиться плановий ремонт деформаційних швів, які, власне, і зображені на фото.

У КМДА запевнили, що ніякої небезпеки для учасників руху ремонтні роботи не несуть.

Як повідомляв УНІАН, у січні ЗМІ повідомляли, що обвалилася частина шляхопроводу на перетині проспекту Комарова і бульвару Вацлава Гавела, на якому зараз тривають ремонтні роботи. Однак у "Київавтодорі" спростували цю інформацію, розповівши, що внаслідок ДТП була пошкоджена тимчасова металева конструкція, встановлена для ремонту.