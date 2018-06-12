В'язень Миколаївського СІЗО зашив собі рота перед судовим засіданням (відео)

Обвинувачений у справі про напад на майстра спорту з пауерліфтингу також оголосив голодування.

У Миколаєві СІЗО ув'язнений Юрій Богомятков, звинувачений у нападі на майстра спорту з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка, зашив собі рот перед судовим засіданням.

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Як повідомляє місцеве видання «Новости N», сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва проходило попереднє судове засідання у справі Богомяткова. Коли його під конвоєм доставили до суду, з'ясувалося, що в ізоляторі він нашкодив собі.

Адвокат Богомяткова зазначила, що через стан здоров'я її підзахисного засідання проводити не можна — крім зашитого рота, обвинувачений страждає від оголошеного тиждень тому голодування.

Коли суддя запитав обвинуваченого, чи може вона брати участь у процесі, той заперечливо помахав головою.

Прокурор, у свою чергу, наполягав на тому, що засідання слід продовжувати, оскільки Богомятков зашив собі рота навмисно, щоб затягнути справу, і нагадав, що 24 червня закінчується термін його утримання під вартою.

Думка прокурора підтримав також і потерпілий Владислав Гуртовенко.

У результаті, суддя вирішив перенести судове засідання.

У жовтні минулого року повідомлялося, що в Миколаєві сім ударів ножем отримав чемпіон світу з пауерліфтингу Владислав Гуртовенко. Поліція швидко встановила нападників, які намагалися пограбувати його – це відомі в районі хулігани. Одного з них навіть затримали, але того ж дня відпустили.

Інший - відомий у місті рецидивіст, втік самостійно. У поліції кажуть, що чотири роки тому Юрій Богомятков з компанією друзів майже на тому самому місці забив чоловіка до смерті. Справа весь цей час лежить в суді, а його фігуранта відпустили під домашній арешт.