У Миколаєві хулігани ножем поранили чемпіона світу з пауерліфтингу

У Миколаєві сім ударів ножем дістав чемпіон із пауерліфтингу. Хлопець дивом вижив і навіть захистив свої речі від грабіжників, ідеться в сюжеті ТСН.

Владислав Гуртовенко дістав поранення попереку, сідниць, стегон. Усе тому, що вночі зайшов у місцевий магазин купити продуктів та поповнити рахунок на телефоні. Біля терміналу до нього причепилися двоє чоловіків напідпитку, Владислав їх відігнав і ті вийшли з магазину – хлопець вирішив, що конфлікт на цьому вичерпаний, але виявилося, що чоловіки чекали на нього знадвору із ножем.

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Спершу нападник намагався висмикнути у Владислава сумку, але тільки-но хлопець почав пручатись, одразу в хід пішла зброя. «Спробував вибити ніж, ми впали, я не відчув інші удари. Думав, що в мене два. Коли почав вибивати ніж із руки, його товариш ударив мене пляшкою по голові», - розповів поранений.

Сумку з грошима хлопець грабіжникам так і не віддав – зібравши останні сили, він вирвався і заскочив у крамницю. Працівники одразу кинулися йому на допомогу. «Я викликала швидку, охоронець курткою затиснув рану на животі. Дівчина-клієнтка зняла зі своєї сумки ремінь, і охоронець перев’язав йому ногу», - каже продавець магазину Ольга Іванова. Медики твердять, що швидка реакція випадкових людей урятувала Владиславу життя, адже він мав усі шанси стекти кров’ю. «Ми скидаємо перед ними капелюха. Завдяки їм вдалося зменшити крововтрату», - пояснив хірург Вадим Пермяков.

Владислав професійно займається спортом, він багатократний чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу. Це також стало хлопцеві в нагоді. «Мені сказали, що якби я не займався спортом, навряд чи б вижив, доїхав. Тому, хлопці, займайтеся спортом», - радить Гуртовенко.

Поліція швидко встановила нападників – це відомі в районі хулігани. Одного з них навіть затримали, але того ж дня відпустили. «Як свідок проходить», - обурений батько потерпілого Василь Гуртовенко. У поліції виправдовуються, що не знали, яку саме участь чоловік брав у нападі, бо через тяжкі травми не могли допитати потерпілого. «На даний час підготовлено проект підозри», - каже слідчий Віктор Прокудін.

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Одного нападника відпустили, інший, відомий у місті рецидивіст, утік самостійно. У поліції кажуть, що чотири роки тому Юрій Богом'ятков із компанією друзяк майже на тому самому місці забив чоловіка до смерті. Справа весь цей час лежить у суді, а її фігуранта відпустили під домашній арешт. І лише тепер оголосили в розшук.

Раніше у Миколаєві 18-річний хлопець разом із товаришем вночі заліз до крамниці. Вони взяли з полиць продукти та витягли з каси шість тисяч гривень. Хлопець пояснив, що пограбував продуктовий магазин, аби красиво зустріти дружину з пологового.