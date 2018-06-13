На Пейзажній алеї у Києві некерований позашляховик з'їхав з крутого схилу (відео)

В кінці свого шляху Hyundai уперся в гаражі, зім'явши по дорозі дерево і огороджувальний стовпчик.

Увечері у вівторок, 12 червня, на Пейзажній алеї некерована машина злетіла зі схилу і врізалася в гаражі.

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Як повідомляє Наш Київ, за словами свідків події, водій припаркував свій Hyundai Tucson на алеї поряд із крутим схилом, після чого вийшов з салону і вирішив зайнятися ремонтом машини. З невідомих причин автомобіль «дав газу», покотився вперед і далі вниз по схилу з включеними фарами і відкритим капотом. Водій спробував зупинити машину, але марно.

В кінці свого шляху Hyundai уперся в гаражі, зім'явши по дорозі дерево і огороджувальний стовпчик. В результаті події ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, на набережній в Києві пішохід перебігав дорогу в 80 м від переходу і залишився без голови.