На Сумщині 71-річний чоловік, захищаючи сина, убив старшого сина і двох його друзів

Пенсіонер застрелив із мисливської рушниці двох чоловіків, а потім ударив ножем свого старшого 46-річного сина.

У Сумській області 71-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні потрійного вбивства, взято під варту на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, відповідне рішення сьогодні, 13 червня, виніс Білопільський районний суд.

У відомстві нагадали, що 11 червня в селі Старі Вирки Білопільського району 71-річний пенсіонер застрелив із мисливської рушниці двох чоловіків, а потім ударив ножем свого старшого 46-річного сина. Від отриманих травм всі потерпілі померли на місці.

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«Такий розвиток подій отримала сімейна сварка між батьком і молодшим 37-річним сином з однієї сторони та старшим сином і трьома його друзями, які прибули йому на допомогу, – з іншої», - зазначили у прокуратурі.

Того ж дня пенсіонеру було повідомлено про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

«За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без визначення застави. Наразі перевіряється також причетність його молодшого сина до вказаних злочинів», – розповів керівник Конотопської місцевої прокуратури Олександр Плескач.

За скоєне пенсіонеру, який до цього не був судимий, загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, у вівторок, 12 червня, після проведення необхідних слідчих дій 37-річного сина підозрюваного відпустили додому.

«Всіх трьох загиблих учора поховали на кладовищах Білопілля, Ворожби та Старих Вирків. Слідчі дії по кримінальному провадженню тривають», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня у Білопільському районі Сумської області поліція затримала 71-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві свого старшого сина та двох його друзів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 (навмисне убивство двох і більше осіб) КК України. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Сумах таксист втрутився у конфлікт двох водіїв та загинув від удару сокирою.