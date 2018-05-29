У Сумах таксист втрутився у конфлікт двох водіїв та загинув від удару сокирою

Чоловік на Skoda Octavia зарубав таксиста сокирою та втік з місця злочину, інший учасник конфлікту також не став чекати на поліцію.

У центрі м. Суми під час конфлікту між водіями чоловік зарубав таксиста сокирою та втік з місця злочину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області, подія сталася 28 травня близько 22:30 на вул. Петропавлівській біля обласної філармонії.

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«Загиблий чоловік став свідком конфлікту між водіями двох автомобілів і втрутився в нього, заступившись за одного із чоловіків. Натомість, інший чоловік, діставши з автівки сокиру, завдав свідку удар по руці, а потім ще кілька ударів по голові. Після цього нападник сів в автомобіль Skoda Octavia сірого кольору, попередньо – із дніпропетровськими номерами, і зник із місця злочину. Звідти ж поїхав і другий учасник конфлікту, ймовірно, на своєму автомобілі Lanos», – йдеться у повідомленні.

Тим часом постраждалого з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в реанімацію обласної лікарні, де він помер.

«Загиблим виявився інвалід третьої групи, 1958 року народження, який займався таксуванням на своєму автомобілі ВАЗ-2109 і проживав усього за 200 метрів від місця події. За місцем мешкання характеризується лише позитивно», – зазначили в поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться пошук нападника.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві іноземці з ножем напали на таксиста та викрали авто.