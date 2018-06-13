На Одещині в гуртожитку знайшли мертвою 18-річну студентку: її отруїли

Правоохоронці встановили, що спиртні напої і наркотичні речовини дівчина не приймала.

В Одеській області 18-річна студентка, виявлена мертвою в гуртожитку ліцею 11 червня, була отруєна.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, про це свідчить висновок судово-медичної експертизи.

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«До Кілійського відділення поліції надійшло повідомлення про раптову смерть 18-річної уродженки Саратського району, яка вчилася і жила в місті Кілія. Її тіло виявили в кімнаті гуртожитку місцевого ліцею без ознак насильницької смерті.

«Правоохоронці встановили, що спиртні напої і наркотичні речовини дівчина не приймала. Передсмертного листа не залишала, намірів самогубства не висловлювала», - заявили в главку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство триває. На цей час призначено низку додаткових експертиз, у тому числі для встановлення речовини, якою було отруєно дівчину.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в місті Кілія Одеської області в гуртожитку професійного ліцею знайдено мертвою 18-річну студентку.

Загибла - колишня вихованка місцевої школи-інтернату.