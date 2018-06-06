"Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!": у Вінницькій області побили АТОшника й змусили копати собі могилу (фото, відео)

Олександр Дяк був учасником бойових дій на Донбасі: служив у мотопіхоті танкового прикриття.

У селі Сигнал Вінницької області двоє будівельників жорстоко побили ветерана АТО. Крім того, душили його і змушували копати собі могилу.

Про це "Фактам" розповів сам потерпілий Олександр Дяк. За його словами, він нещодавно повернувся з полігону та пішов на будівництво за 200 гривень за день.

"Працювали на об'єкті втрьох. Я цих хлопців, з ким довелося будувати, знаю тільки наочно. Одного з них звати Сергій, прізвисько — Дикий. Про другого нічого не знаю. Під час будівельних робіт у нас стався конфлікт. Вони дізналися, що я служив в АТО, і почали мене бити. При цьому один з моїх напарників постійно кричав: "Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!", - зазначив Дяк.

Читайте такожХотіли добити молотком у голову: "кіборг" розповів про напад на нього в Києві

Він розповів, що його поклали на землю і били ногами по обличчю. Потім, за його словами, дали лопату і змусили копати собі могилу.

"Коли я викопав яму, один з них накинув мені на шию петлю і душив, поки я не знепритомнів. Отямившись, побачив, що мої мучителі не стежать за мною, і втік", - додав потерпілий.

У поліції підтвердили, що Дяк звертався із заявою про те, що його побили. "Відкрито кримінальне провадження за статтею "Легкі тілесні ушкодження", — повідомила тимчасово виконуюча обов'язки начальника прес-служби поліції Вінницькій області Ірина Добровольська. - Призначена експертиза, після проходження якої ми зможемо говорити про кваліфікацію злочину і про те, в результаті чого були отримані ці ушкодження".

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня 2018 року в Києві, на вулиці Костянтинівській, напали на учасника АТО Дмитра Іващенка (відомого як Дмитро Вербич). Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.