Завалився на крило та почало димитися: пасажирка розповіла подробиці аварії літака в "Жулянах"

За даними пасажирки, в аеропорту працюють машини швидкої допомоги. Деякі люди постраждали, отримавши садна на ліктях.

Ситуація у «Жулянах» під час приземлення літака авіакомпанії Bravo, рейсу 4406 Анталія-Київ, була більш складною, ніж стверджують в адміністрації летовища.

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Про це з посиланням на пасажирку Олександру повідомляє «Еспресо».

“Літак під час приземлення завалився на праве крило, почало димитися, повідривало деякі сидіння, ремні. В цей час вже йшов сильний дощ, але була дозволена посадка. Стюардеса казала пасажирам не рухатися, однак пасажири почали вибігати з літака, який вже приземлився. Потім довелося майже 30 хвилин чекати на автобус, який відвіз пасажирів до терміналу", - розповіла Олександра.

За її словами, багаж вже отримали лише 5 відсотків пасажирів. Воду пасажирам у терміналі дали через дві години після аварійного приземлення літака.

За даними пасажирки, в аеропорту працюють машини швидкої допомоги. Деякі люди постраждали, отримавши садна на ліктях. Також у деяких пасажирів піднявся тиск та зафіксовано шоковий стан. Адміністрація аеропорту поки не пояснила пасажирам, коли вони зможуть отримати свої валізи.