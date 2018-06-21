Загадкове зникнення жінки у Києві: близькі не можуть знайти ні тіло, ні причину ймовірного самогубства (відео)

Жінка перебувала у депресії чи то через конфлікт із чоловіком-єгиптянином, чи то через батьків, які засуджували зв’язок доньки з іноземцем.

У столиці розшукують 37-річну Олену Нестерчук, яка в понеділок, 18 червня, пішла з дому і не дійшла на роботу. Рідні, друзі і колеги стривожені, вони викликали поліцію і влаштували власну пошукову операцію.

Як повідомляє ТСН, Зранку близькі Олени збираються біля її будинку та вирішують, де її шукатимуть цього дня. "Ми не віримо, що вона себе вбила", - кажуть вони. У понеділок вранці жінка виїхала з дому, але на роботу не поїхала. Спершу вона каталася автівкою Троєщиною – це підтверджують кадри з різних камер відеоспостереження.

Вдень вона написала друзям одне повідомлення: "Без мене всім буде краще. Пробачте". Потім зв'язок зник. "Зрозуміло, що нам не краще без неї", - кажуть люди.

Друзі з’ясували, що востаннє мобільний Олени працював на пляжі біля Дніпра. Вони роздрукували її світлину, щоби знайти бодай когось зі свідків, але згодом її машину знайшли за 15 кілометрів на озері Алмазному. Туди одразу викликали поліцію з собаками та водолазів, проте ні у воді, ні на суші жодних слідів ті не знайшли. Дослідити повністю це озеро водолази так і не змогли, адже воно величезне, глибина посередині сягає приблизно 30 метрів, і там б’ють доволі сильні холодні джерела. У водолазів немає настільки теплих костюмів, щоби занирнути на саме дно.

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Рідні та друзі Олени Нестерчук кажуть, що останні два тижні вона була у сильній депресії – замкнулася в собі, не хотіла відповідати на питання, що її хвилює, скаржилася на нерозуміння її середовищем. Однією з причин такого стану, припускають, міг стати конфлікт з чоловіком – єгиптянином Ахметом, до якого Олена їздить у Шарм-Ель-Шейх уже чотири роки. Його ні друзі, ні батьки ніколи не бачили, але мають його номер телефона. По ньому Ахмет будь-які сварки з Оленою заперечує. Другою причиною депресії могли бути батьки, які не сприймали зв’язку доньки з іноземцем. "Я хотіла, щоби вона працювала, щоби вона була людиною. Вона до того 13 років працювала. Їздила по курортах, туди-сюди, дитину брала. А так виходить, що дитина лишалася вдома. Як ні як, бабуся, дідусь – це не мама", - пояснює мати Олени Нестерук Лідія Прискоко.

Родичі переконані, що поїхати до Єгипту Олена не могла, адже вдома залишила обидва закордонні паспорти. У поліції за фактом зникнення киянки відкрили кримінальне провадження, щоправда деталей розслідування не розголошують.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Миколаївщині службовий собака знайшов зниклу дитину, що готувалась до самогубства.