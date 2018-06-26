У Полтавській області на футбольному матчі влаштували стрілянину з автомата Калашникова

Через стрілянину арбітру довелося призупинити початок другого тайму.

На матчі чемпіонату Полтавської області серед любителів "Олімпія" – "Колос" в Савинцях сталася стрілянина.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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"На матчі чемпіонату Полтавської області серед любителів "Олімпія" – "Колос" в Савинцах стався інцидент. У перерві матчу невідомі стріляли з автомата Калашникова", - йдеться в повідомленні.

Через стрілянину арбітру довелося призупинити початок другого тайму, пише "Полтава 365" з посиланням на очевидців.

"Тур футбольного чемпіонату області був затьмарений дикунською поведінкою горе-вболівальників у Савинцях", — зазначило видання.

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