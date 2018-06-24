У київському ресторані власник розстріляв відвідувачів: одна людина загинула, двоє поранених (відео)

Власник закладу, 60-річний чоловік каже, що клієнти ображали його особисто в присутності його доньки, яка також працює в даному ресторані.

В Оболонському районі міста Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох чоловіків.

За попередньою інформацією від правоохоронців, компанія з декількох чоловіків та жінок відпочивала в ресторані. В якийсь момент стався конфлікт між відпочиваючими та власником, через що й почалася стрілянина, передає Еспресо.

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Сам власник закладу, 60-річний чоловік каже, що клієнти ображали його особисто в присутності його доньки, яка також працює в даному ресторані.

В розпалі суперечки власник дістав пістолет ПМ та почав стріляти. Один з відпочиваючих чоловіків отримав вогнепальні поранення, не сумісні з життям, ще двох з пораненнями госпіталізували лікарі.

Того, хто стріляв, затримано. На місці пригоди працює слідча група.