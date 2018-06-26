Підстрелив дитину: нардеп відреагував на інцидент з його помічником під Києвом (фото, відео)

Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".

У місті Вишневому Київської області помічник народного депутата Юлія Мамчура в стані алкогольного сп'яніння поранив 14-річну дитину з травматичної зброї.

При цьому, за попередньою інформацією, на місці події знайшли як мінімум дві гільзи.

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Водночас, депутат Мамчур на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що нападником був його помічник, а також заявив, що звільнить його.

"Щойно мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на громадських засадах. Перш за все, приношу вибачення дітям і батькам за його ганебний вчинок. Хочу наголосити, що кожна людина, незалежно від свого статусу, несе відповідальність за свої дії перед законом. У свою чергу, мною прийняте рішення про позбавлення його статусу помічника народного депутата на громадських засадах", - написав він.