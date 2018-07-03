2,58 проміле та погрози: у Києві затримали п’яного посадовця за кермом позашляховика (відео)

Колись за подібний проступок теперішнього посадовця Вищого спеціалізованого суду вигнали з прокуратури.

У Києві був затриманий співробітник Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Олег Ляшок.

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Як повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook, Олег Олегович Ляшок був затриманий в одному зі спальних районів столиці за кермом автомобіля Toyota, драгер показав 2,58 проміле.

Як зазначається у повідомленні, посадовець також є членом громадської організації, «яка косить під копів».

«Сьогодні, в одному із спальних районів столиці його зупинили за кермом цієї Toyota, д.н.з. AI3003EI. У драгері задулося на 2,58 проміле. Про погрози усім оточуючим, мабуть, навіть і не слід казати - само собою вилітало з рота п‘янички. До речі, колись за такий проступок пана Олега вигнали з прокуратури. Цікаво, з суду попруть чи просто «порішають»...?», – йдеться в повідомленні.