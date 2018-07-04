Поліція Житомирщини після вилучення 80 мішків бурштину відкрила кримінальне провадження

За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках містить понад 2 тонни каміння. Також вже відомо, що перевозив бурштин житель Олевська.

У Житомирській області після вилучення 80 мішків бурштину поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про партію нелегального бурштину. За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках містить понад 2 тонни каміння. Також вже відомо, що перевозив бурштин житель Олевська. Попередня правова кваліфікація події – стаття 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Розслідування цієї справи триває.

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Крім того, у прес-службі прокуратури Житомирської області повідомили, що сьогодні відомством подано клопотання до Ємільчинського районного суду про накладення арешту на вилучений бурштин. Триває з’ясування всіх обставин цієї події.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Житомирщині у Ємільчинському районі поліцейські під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі "Новоград - Коростень" затримали автомобіль Renault Master, в якому перевозили близько 80 мішків бурштину.