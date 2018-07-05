Застрелив і обезголовив: в Одесі завершили розслідування щодо чоловіка, який по-звірячому вбив дівчину

25-річний зловмисник убив дівчину пострілом у голову. Намагаючись замести сліди, він обезголовив жертву, сховавши відрубану голову в катакомбах.

В Одесі завершено розслідування у відношенні чоловіка, який підозрюється у вбивстві і обезголовленні молодої жінки у лютому цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського районного суду Одеси, сьогодні до суду надійшов обвинувальний акт стосовно підозрюваного.

«Жахливе вбивство сколихнуло Одесу у лютому 2018-го: у квартирі на вулиці Середній було знайдено труп 29-річної дівчини без голови», - підкреслили в прес-службі.

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Відзначається, що, за версією слідства, обвинувачений був знайомий з дівчиною і підтримував з нею близькі стосунки. 27 лютого приблизно о 10.00 чоловік прибув до квартири потерпілої, де між ними виник словесна суперечка, яка переріс у бійку. Обвинувачений вдарив дівчину по обличчю рукояткою свого пістолета, а потім убив пострілом у голову.

«Зловмисник після цього місце злочину залишив, але через годину повернувся, щоб імітувати розбійний напад і вилучити з голови загиблої кулю. Взявши кухонний ніж, він намагався дістати кулю, але спроби виявилися марними, тому він відокремив від тулуба голову, яку помістив в пакет, і забрав з собою в рюкзаку, що належав йому», - розповіли в суді.

Також з квартири було викрадено майно і особисті речі загиблої на суму 166,4 тис. грн. Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 лютого в Одесі в квартирі, розташованій в одному з будинків на Молдаванці, було виявлено обезголовлене тіло молодої жінки - Анни Єргієвої, 1989 року народження. У ніч на 5 березня 25-річного підозрюваного у вбивстві було затримано. 7 березня за клопотанням Одеської місцевої прокуратури № 2, його було узято під варту. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої і завданні тілесних ушкоджень поліцейському (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України). У той самий день голову загиблої виявили в катакомбах.