Основною версією трагедії на Рівненському полігоні назвали порушення заходів безпеки

До Рівненщини відряджено оперативну групу на чолі із заступником Міністра оборони України.

Міністр оборони України призначив проведення службового розслідування у зв’язку з інцидентом на Рівненському загальновійськовому полігоні, де під час навчань від вибуху міномету загинули декілька військових.

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На сайті Міноборони зазначається, що наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

На місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником Міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 6 липня, вранці на Рівненському полігоні під час навчань розірвало міномет. Повідомлялось, що троє людей загинули, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеню тяжкості.