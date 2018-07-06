У Рівному на ходу загорілася маршрутка, повна людей (відео)

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Що стало причиною займання, встановлюють експерти.

У місті Рівному на вул. Соборній під час руху загорілася маршрутка. У салоні було повно людей.

"Водій маршрутки відразу здійснив аварійну зупинку. З салону швидко вибігли пасажири. Густий сірий дим йшов з салону, двигуна, вихлопної труби", - пише сайт "РівнеМедіа" за розповідями очевидців.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Що стало причиною займання, встановлюють експерти.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в п'ятницю, 6 липня, на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль ВАЗ 2107 протягнув пішохода близько 50 метрів.