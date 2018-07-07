Затриманому за вбивство підполковника Глушака в Києві оголосили підозру

48-річний киянин, який вже був неоднаразово судимий за тяжкі корисливі злочини, через мережу Інтернет знайшов оголошення потерпілого щодо продажу золотого ланцюжка.

Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 48-річному мешканцю Києва-Святошинського району Київської області за фактом умисного вбивства 41-річного підполковника поліції Дмитра Глушака 5 липня у Києві.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook. "Встановлено, що в кінці червня зловмисник, який вже був неоднаразово судимий за тяжкі корисливі злочини, через мережу Інтернет знайшов оголошення потерпілого щодо продажу золотого ланцюжка та домовився про зустріч. Під час зустрічі, сівши в автомобіль на заднє сидіння, підозрюваний здійснив у потерпілого два постріли з вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме золотим ланцюжком та мобільним телефоном, та зник з місця події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдалося встановити та вилучити зброю, з якої ймовірно вчинене вбивство. На даний час затриманому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч.2 ст. 115 (умисне заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів), та ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством) КК України.

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До Шевченківського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний має п’ять судимостей за скоєння корисливо-насильницьких злочинів.

у Шевченківському районі Києва на вулиці Щусєва виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Тіло загиблого в автомобілі побачила перехожа та зателефонувала в поліцію. На місці злочину знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, які направлено на експертизу. Голова Нацполіції України Сергій Князєв у Facebook повідомив, що вбитий – працівник Нацполіції Дмитро Глушак, який працював в кримінальній поліції з 1995 року.