Князєв підтвердив, що підозрюваного у вбивстві поліцейського в Києві затримано

Підозрюваний має п’ять судимостей за скоєння корисливо-насильницьких злочинів.

Правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві поліцейського 5 липня в Шевченківському районі столиці.

Це підтвердив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції.

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«Слідчому доставили особу, яку кримінальна поліція обґрунтовано підозрює у вбивстві працівника поліції. Злочин скоєно вчора в столиці. Це громадянин України, який має п’ять судимостей за скоєння корисливо-насильницьких злочинів. Мотив вчиненого злочину нам відомий, але розголошувати його до закінчення слідчих дій не маю права», - зазначив глава Нацполіції.

Наразі з фігурантом працюють слідчі.

Очільник відомства ще раз висловив співчуття родині загиблого офіцера та наголосив, що Дмитро Глушак був одним із найкращих та висококваліфікованих працівників поліції. «Таких вузькоспеціалізованих працівників, якого ми втратили, у нас в Нацполіції, на жаль, можна порахувати на пальцях», - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Шевченківському районі Києва на вулиці Щусєва виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Тіло загиблого в автомобілі побачила перехожа та зателефонувала в поліцію. На місці злочину знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, які направлено на експертизу.

Повідомлялось про два відкритих кримінальних провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Голова Нацполіції України Сергій Князєв у Facebook повідомив, що вбитий – працівник Нацполіції Дмитро Глушак, який працював в кримінальній поліції з 1995 року.

За повідомленнями ЗМІ, поліцейський хотів продати чоловіку, який згодом його вбив, золотий ланцюжок великої ваги. Одразу після зустрічі зловмисник сів на заднє сидіння автомобіля, у якому разом із жертвою від'їхали у сусідній двір під приводом необхідності перевірки справжності дорогоцінного металу у виробі. Після цього зловмисник через спинку сидіння почав стріляти в поліцейського. За даними ЗМІ, підозрюваний у вбивстві нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.