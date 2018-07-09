Змітав усе на своєму шляху: під Києвом легковик наїхав на бригаду ремонтників, є загиблий (відео)
13:29, 09 липня 2018Інциденти
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Водій на великій швидкості з невідомих причин в'їхав у бригаду дорожних ремонтників.
За словами рідних водія, йому стало зле / скріншот відео ТСН
Під Києвом водій легковика в'їхав у бригаду ремонтників, є загиблі.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, один працівник бригади загинув, четверо - у шпиталі. Водій легковика о 8:00 на ділянці траси Київ-Одеса на великій швидкості з невідомих причин в'їхав у бригаду дорожних ремонтників.
За словами рідних водія, йому стало зле. Вони також стверджують, що дорожники неправильно встановили знаки обмеження швидкості.
При цьому гальмівного шляху не помічено, тож можна припустити, що водій змітав усе на своєму шляху і зупинився на кількадесят метрів від місця наїзду.
Під Києвом водій легковика в'їхав у бригаду ремонтників, є загиблі
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