Змітав усе на своєму шляху: під Києвом легковик наїхав на бригаду ремонтників, є загиблий (відео)

13:29, 09 липня 2018
Інциденти
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За словами рідних водія, йому стало зле / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, один працівник бригади загинув, четверо - у шпиталі. Водій легковика о 8:00 на ділянці траси Київ-Одеса на великій швидкості з невідомих причин в'їхав у бригаду дорожних ремонтників.

За словами рідних водія, йому стало зле. Вони також стверджують, що дорожники неправильно встановили знаки обмеження швидкості. 

При цьому гальмівного шляху не помічено, тож можна припустити, що водій змітав усе на своєму шляху і зупинився на кількадесят метрів від місця наїзду.

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Теги: #Київ#ДТП