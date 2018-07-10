Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню пожежі.

На Житомирщині ліквідовано пожежу посівів пшениці на площі 21 га.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

9 липня о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу посівів пшениці на полі в с. Яблунець Ємільчинського району. Про це повідомив водій, який проїжджав повз поле.

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По прибуттю рятувальників на місце події горіла пшениця на площі близько 20 га. Вогонь перекинувся на поле від сухої трави, що зайнялася на узбіччі дороги. Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню пожежі. До її ліквідації додатково було залучено сили приватного сільськогосподарського підприємства "Схід-Захід" та Ємільчинського лісового господарства АПК. Загалом на гасіння задіяно 4 одиниці пожежної техніки, трактор для оборювання місця пожежі, а також 14 чоловік особового складу і працівників.

О 17:47 пожежа локалізована, а о 18:09 – ліквідована. Вогнем знищено близько 21 га посівів пшениці на полі загальною площею 250 га. Причина займання наразі встановлюється.