В Одесі свідки шукають водійку «Мерседеса», яка збила жінку на зебрі (відео)

За словами свідків ДТП, викликати на місце поліцію вдалося з великими труднощами.

В Одесі «Мерседес» збив жінку на пішохідному переході і втік з місця події. Водія іномарки шукають свідки інциденту.

Читайте також"Раптово кинулася під колеса": у Києві відбулося смертельне ДТП (фото)

Відео ДТП, яке сталося близько восьмої вечора 11 липня, було оприлюднено у Facebook користувачем Kate Nosik. За її словами, за кермом автомобіля сиділа жінка.

«На наших очах сьогодні увечері на пішохідному переході вул. Львівська/Довга було збито жінка автомобілем Мерседес ВН6262НМ двомісним кольору шампанське / золото. За кермом рудоволоса жінка», - зазначила автор публікації.

За її словами, на місце з великим трудом вдалося викликати поліцію, хоча усі дзвонили правоохоронцям багато разів.

«Є неприємне передчуття, що справа замнеться. Розповсюдьте [публікацію], будь ласка!», - зазначила автор.

На відео можна бачити, як «Мерседес» об`їжджає, що їхала уздовж вулиці, та збиває жінку, яка переходила дорогу "зеброю" і не могла бачити автомобіль. Після інциденту іномарка зникла з місця пригоди.

Судячи з фотографій сервісу Google Street View, рух на перехресті вулиць Львівської та Довгої не регулюється світлофорами.

Раніше в Одесі нетвереза жінка сіла за кермо Jaguar і розбила одразу п'ять автомобілів. Коли жінка вийшла з салону, виявилося, що вона ледве тримається на ногах.