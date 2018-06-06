В Одесі п'яна жінка на Jaguar спричинила масштабну ДТП (відео)
13:07, 06 червня 2018Інциденти
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Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові жінки.
В Одесі нетвереза водійка "Ягуара" врізалася у ряд припаркованих автівок
В Одесі нетвереза водійка Jaguar сіла за кермо та розтрощила одразу п'ять автівок. Коли жінка вийшла з салону, виявилося, що вона ледь тримається на ногах.
Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові, що у понад 10 разів перевищує норму, йдеться у сюжеті ТСН.
На водійку склали адмінпротокол. За кермування у нетверезому стані суд тепер має забрати у неї водійські права.
Як повідомляв УНІАН, брат Олени Зайцевої, фігурантки кривавої ДТП у Харкові, попався на водінні у стані алкогольного сп'яніння.
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