В Одесі п'яна жінка на Jaguar спричинила масштабну ДТП (відео)

13:07, 06 червня 2018
Інциденти
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В Одесі нетвереза водійка Jaguar сіла за кермо та розтрощила одразу п'ять автівок. Коли жінка вийшла з салону, виявилося, що вона ледь тримається на ногах.

Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові, що у понад 10 разів перевищує норму, йдеться у сюжеті ТСН.

На водійку склали адмінпротокол. За кермування у нетверезому стані суд тепер  має забрати у неї водійські права.

Як повідомляв УНІАН, брат Олени Зайцевої, фігурантки кривавої ДТП у Харкові, попався на водінні у стані алкогольного сп'яніння.

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Теги: #Одеса#ДТП#п'яний водій