В Одесі на території Гідрометцентру стався вибух

За попередніми даними, вибухнули балони з воднем для заправки зондів, ніхто не постраждав.

В Одесі сьогодні на території Гідрометцентру Чорного та Азовського морів стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, внаслідок вибуху обрушилася одноповерхова господарська будівля.

За попередніми даними, вибухнули балони з воднем для заправки зондів, постраждалих немає.

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На місці НП працюють рятувальники і поліція. Причина та обставини події встановлюються.

Раніше у Бердянську чоловік кинув гранату в салон гральних автоматів.