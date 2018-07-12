В Одесі на території Гідрометцентру стався вибух
18:02, 12 липня 2018Інциденти
106 0
За попередніми даними, вибухнули балони з воднем для заправки зондів, ніхто не постраждав.
Причина та обставини події встановлюються / фото 7kanal.com.ua
В Одесі сьогодні на території Гідрометцентру Чорного та Азовського морів стався вибух.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, внаслідок вибуху обрушилася одноповерхова господарська будівля.
За попередніми даними, вибухнули балони з воднем для заправки зондів, постраждалих немає.
Читайте такожУ Львові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще одна людина травмована
На місці НП працюють рятувальники і поліція. Причина та обставини події встановлюються.
Раніше у Бердянську чоловік кинув гранату в салон гральних автоматів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter