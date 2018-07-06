У Бердянську чоловік кинув гранату в салон гральних автоматів

Поліцейські знайшли і затримали зловмисника.

В ніч на 6 липня у Бердянську підірвали салон ігрових автоматів. На вулиці Університетській в Бердянську близько 1 години ночі пролунав вибух.

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Як виявилося, невідомий вирішив підірвати підпільний гральний заклад. Чоловік кинув у приміщення гранату і почав тікати. Прибулі поліцейські знайшли і затримали зловмисника. На місці події працювала вибухотехнічна група. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше у колишнього військового, який влаштував вибух у будинку на Сумщині, знайшли ще п'ять гранат в консервах.