Порно з немовлям на Житомирщині: з'явилися подробиці про батька-збоченця (фото, відео)

Затримали чоловіка напередодні в Бердичеві, що на Житомирщині. Він, за даними слідчих, нібито імітував статеві акти із немовлям, фільмував все та викладав у мережу.

На Житомирщині затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у поширенні порнографії. За даними слідчих, він нібито імітував статеві акти із донькою 2017-го року народження, знімав усе це на відео і викладав у мережу.

Операція відбувалася в багатоповерхівці Бердичева, силовики вдерлися в одну з квартир, передає ТСН.

Там виявили 8-місячну дитину, її батька та докази знущань – файли, записані на флешки, комп’ютер і мобільний телефон. "Коли його дружина поралася по господарству або їхала до мами, він ґвалтував свою дитину", - заявив заступник начальника Департаменту кіберполіції НПУ Віталій Чубаєвський.

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Свої дії збочинець знімав на мобільний і поширював через російські веб-ресурси, а копії файлів зберігав на електронних носіях. Мати дівчинки і дружина педофіла дізналася про все від поліцейських. Вона стала й важливим свідком, адже впізнала на фото свою малолітню дитину, а також чоловіка-збоченця. Свою провину він визнав повністю.

За даними ТСН, 27-річний підозрюваний чоловік уже судимий за розповсюдження порнографії. У 2014 році він служив в АТО, був поранений, потім нібито їздив на заробітки, а останні півроку на сторінках соцмереж мало не щомісяця писав, як радіє народженню доньки, котру називав "маленькою принцесою". Сусіди вважали підозрюваного взірцевим батьком, а родину цілком пристойною і благополучною, ніяких сварок чи проблем за подружжям не помічали.

Дитину вже оглянули лікарі та встановили, що її здоров'ю ніщо не загрожує. Немовлятко нині перебуває з мамою. Затриманий чоловік перебуває під наглядом правоохоронців, запобіжний захід йому невдовзі обиратиме суд.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині 76-річний пенсіонер протягом двох років ґвалтував 14-річну дитину.