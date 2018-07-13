"Хотів воскресити": у Миколаєві хлопець прожив чотири дні з трупом матері

За попередніми даними, син жінки на психіатричному обліку не перебуває.

У Миколаєві 20-річний хлопець чотири дні прожив в одній квартирі з трупом своєї 41-річної матері.

Про це "Преступности.НЕТ" стало відомо з джерел Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Померла жінка була торговим агентом й не виходила на роботу з понеділка. Востаннє її бачили у неділю. Стурбовані співробітники прийшли до неї додому, щоб дізнатися, що сталося з жінкою.

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"Син відчиняє двері, у нього запитують, де мама, а він сказав: "Все нормально, я маму воскрешаю", - розповідає співрозмовник видання.

Співробітники виявили в квартирі труп, який, судячи з усього, пролежав там чотири дні. На місце викликали поліцію. За попередніми даними, син жінки на психіатричному обліку не перебуває.

У відділку комунікації поліції Миколаївської області підтвердили факт того, що сталося. Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявили. Остаточну причину смерті встановлюють експерти.

Раніше в Миколаєві в одній з квартир була знайдена мумія жінки. За словами експертів екстрених служб, вона померла близько 30 років тому.