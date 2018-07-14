Поліція розповіла подробиці ДТП на Одещині, у якій загинула 4-річна дівчинка

Четверо дорослих госпіталізовано.

У поліції підтвердили, що сьогодні в Одеській області внаслідок зіткнення вантажівки і легкового автомобіля загинула малолітня дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, сьогодні близько 13.00 на 452 км автодороги Київ-Одеса сталося зіткнення вантажівки DAF і легкового автомобіля Citroen.

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«В результаті водії обох машин і два пасажири легкового автомобіля дістали травми і доставлені в лікарню. Дитина, яка була в Citroen, - дівчинка 2014 року народження, - загинула на місці події. Причину зіткнення буде встановлено в ході слідства», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, очевидці повідомили про ДТП на київській трасі в районі населеного пункту Дачне, в якій постраждали кілька дорослих і загинула дитина. За однією з версій, вантажівка врізалася в легковий автомобіль з білоруськими номерами, що стояв на узбіччі, який злетів у глибокий кювет.

У прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області повідомили, що в кювет перевернувся і вантажний автомобіль з причепом, який був завантажений зерном. Витягатимуть вантажний автомобіль з кювету після його розвантаження.