У Дніпрі згвалтували і пограбували 17-річну дівчину (фото, відео)

Завдяки сміливості дівчини, яка не побоялася заявити в поліцію на злочинця, правоохоронцям вдалося затримати людину, потенційно небезпечну для суспільства.

Увечері 15 липня за допомогою до поліцейських звернулася 17-річна дівчина, яка розповіла, що її зґвалтували і пограбували. Всю ніч правоохоронці шукали чоловіка, причетного до цього злочину, і близько 3 ранку підозрюваного вдалося затримати.

Чоловіка затримали біля залізничного вокзалу, коли він намагався покинути місто. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

«Дівчинка розповіла, що познайомилася з цим чоловіком близько 23:00 на одній із зупинок громадського транспорту в АНД районі Дніпра. Він сказав, що вже довго чекає таксі, і запропонував провести її додому. Не відчувши небезпеку, дівчинка погодилася і пішла разом з незнайомцем. Знайшовши безлюдне місце, чоловік зґвалтував дівчинку і забрав у неї телефон, ланцюжок та інші цінні речі. Після цього злочинець зник», — розповів командир батальйону патрульної поліції Микола Гурцкая.

Залишившись без телефону, перелякана дівчинка почала шукати випадкових перехожих і просити у них телефон, щоб подзвонити в поліцію. На допомогу до неї направили патрульний екіпаж. Поліцейські опитали потерпілу та дізналися прикмети, за якими можна впізнати злочинця. Дівчині вдалося досить детально описати те, що трапилося.

Пошуки передбачуваного злочинця почалися з ретельного обстеження території: правоохоронці оглядали пустельні вулиці, двори, опитували всіх можливих очевидців. Прикмети розшукуваного чоловіка поліцейські передали і таксистам. Цього разу інтуїція не підвела поліцейських: підозрюваний дійсно сів у таксі і попрямував у бік залізничного вокзалу. Таксист передав інформацію правоохоронцям і ті негайно прибули на місце.

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Чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні 17-річної дівчини, виявився 35-річним мешканцем Луганська, який збирався покинути Дніпро цієї ночі. На місце прибули співробітники слідчо-оперативної групи, а підозрюваного доставили в Амур-Нижньодніпровське відділенні поліції. Долю підозрюваного вирішить суд.

Завдяки сміливості дівчини, яка не побоялася заявити в поліцію на злочинця, правоохоронцям вдалося затримати людину, потенційно небезпечного для суспільства. Для всіх батьків цей жахливий випадок — привід задуматися про те, чи достатньо вони спілкуються зі своїми дітьми і пояснюють їм елементарні правила безпеки. Підліткам також слід бути уважними: не варто гуляти на самоті ввечері і вночі, а при зустрічі з незнайомцями вести себе потрібно вкрай обережно.