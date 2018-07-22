В Одесі в ході масової бійки футбольних фанатів постраждали двоє поліцейських (відео)

Постраждали двоє поліцейських, затримано шість осіб.

В Одесі під час масової сутички між футбольними фанатами постраждали двоє поліцейських.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, це сталося ввечері 21 липня між двома групами футбольних вболівальників. Це зіткнення відбулося перед матчем за Суперкубок України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ) на вулиці Маразліївській, недалеко від стадіону «Чорноморець», де повинна була початися гра.

Отримавши повідомлення про бійку, поліцейські негайно прибули на місце події для врегулювання конфлікту. Силами правоохоронців він був локалізований.

Відзначається, що в результаті протиправних дій конфліктуючих двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога.

З місця події в Приморський відділ поліції доставлено шість осіб. З ними проводяться невідкладні слідчі дії.

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Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Встановлюються обставини події та правовий статус кожного з її учасників.

Як повідомляв УНІАН, увечері 21 липня сталася ще одна бійка. Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля дельфінарію "Немо" на пляжі "Ланжерон" конфліктує група футбольних вболівальників. Для перевірки Приморський відділ поліції були доставлені сім осіб.

Встановлено, що між нетверезим фанатом однієї з команд і групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс кілька ударів двом своїм опонентам. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Матч за Суперкубок України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ) проходив в Одесі на стадіоні «Чорноморець»

Громадський порядок в місті забезпечували понад 1,2 тис. правоохоронців.