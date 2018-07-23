На Київщині орудує маніяк, який погрожує жінкам зґвалтуванням (відео)

Ті, хто вирвалися, не завжди зверталися в поліцію, тому чоловік почав діяти більш зухвало - нападав на жінок серед білого дня і в людних місцях.

В селищі Коцюбинське, що в кількох кілометрах від столиці, місцеві жительки скаржаться на напади невідомого чоловіка, який просто на вулиці хапає їх за руки, тягне в кущі і погрожує зґвалтувати.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, жінки кажуть, за останні два тижні було вже до десяти таких випадків. Місцеві напередодні написали колективну заяву в поліцію.

Стежка через ліс веде від автобусної зупинки до населеного масиву. Саме там чоловік і перестрічав жінок і дівчат. Нападник, якому приблизно 25 років, блокував жінку і тягнув в кущі. Але жінкам вдавалося вириватися. Ті, хто вирвалися, не завжди зверталися в поліцію, тому чоловік почав діяти більш зухвало - нападав на жінок серед білого дня і в людних місцях.

Одна з жертв, на яку чоловік нападав двічі, каже що він можливо психічно неврівноважений.

Поліція сьогодні нападника таки затримала. В 2013 році він був засуджений за розбій і переміщений в ірпінський виправний заклад. Поліція каже, що офіційно недостатньо доказів для притягнення його до відповідальності, адже до поліції принесли заяви тільки три жінки, і закликають всіх жінок, на кого був здійснений напад прийти і розповісти про це.