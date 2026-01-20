Таїланд застосував модифікації українського БТР 3 в боях з Камбоджею (відео)

Їх помітили під час боїв за населені пункти наприкінці 2025 року.

У боях з Камбоджею тайські військові успішно застосовували кілька модифікацій українських бронетранспортерів. Як видно на відео у Telegram-каналі BTVT.INFO, армія Тайланду використала БТР 3Е1 і БТР 3РК, а також мінометні комплекси БТР 3М1/М2.

Як пише військовий портал "Мілітарний", українські бронетранспортери застосовували під час боїв за населені пункти наприкінці 2025 року. Наступ підтримували модернізовані американські танки M60A3 TIFCS.

Зазначається, що модифікації БТР 3 охоплюють широкий спектр спеціалізованих машин, включаючи варіанти з різними бойовими модулями.

"БТР 3Е1 – базова та наймасовіша бойова версія українського БТР 3. БТР 3РК – версія з протитанковими комплексами. БТР 3М1 / М2 – самохідні мінометні комплекси на базі БТР 3, призначені для артилерійської підтримки підрозділів", - пишуться експерти.

В виданні нагадали, що у 2007 році Україна виграла тендер на постачання 96 бронетранспортерів до Таїланду на загальну суму близько 117 млн доларів. Перші два БТР 3Е1 українського виробництва прибули до Таїланду у 2010 році літаком Ил 76.

"Модернізація" БТРів з боку Таїланду

Як повідомляв УНІАН, раніше армія Таїланду використала деревину для маскування бронетранспортерів БТР-3Е українського виробництва, який використовують у бойових діях.

Зокрема, тайські військові обклали борти БТР довгими дерев’яними колодами, а моторно-трансмісійний відсік додатково захищений двома шарами деревини. До речі, ці БТР також використали у боях, опублікованих на відео.

Вас також можуть зацікавити новини: