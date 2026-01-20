Росіяни атакували Україну 'Цирконом': у ВМС вказали на важливі деталі

На думку представника ВМС, противнику ця ракета "цікава" тим, що вона надзвукова.

20 січня під час масованої атаки по Україні Росія застосувала протикорабельну ракету "Циркон", яку, ймовірно, проблематично запускати з надводних ракетоносіїв через якісь проблеми. Про це у коментарі УНІАН сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Деякі аналітики вважають, що вона ще сира, хоча вже не нова. З іншого боку, на початку повномасштабного вторгнення вони (росіяни – УНІАН) її кілька разів застосовували. І тоді у них вже були проблеми з тим, щоб перенавчити її з протикорабельного статусу працювати по землі. Під час польоту, коли вона бачила якусь конструкцію, наприклад, гаражі, вона повертала та летіла туди. У нас таких прикладів на Миколаївщині було кілька у 2022 році", – розповів Плетенчук.

Він додав, що аналогічні випадки були й у Херсонській області. Та, на думку фахівців, ракета "Циркон" у форматі "земля-земля" не зовсім дороблена.

За словами речника, ракети "Циркон" та "Онікс" певною мірою схожі у застосуванні – вони обидві надзвукові і протикорабельні. Й основана їхня проблема, каже Плетенчук, у тому, що вони проєктувалися не для відпрацювання по наземних цілях.

Виникає ще одне питання, зазначає представник ВМС України: чому противник не застосовує ці ракети з носіїв у Чорному морі, маючи універсальні пускові установки на відповідних кораблях.

"Значить, у них є якісь складнощі з їхнім застосуванням. Теоретично їх можна було б запускати з кораблів, але ні…", – сказав військовий.

Тому, на його думку, ймовірно, найближчим часом змін у застосуванні цієї системи озброєння ми не побачимо. Бо, якби така можливість в окупантів була, "ми б її вже побачили":

"Циркон" цікавий для росіян, бо це надзвукова ракета. Її перехоплювати важче ніж "Калібр", звісно. Це складніша ціль".

Атака по Україні 20 січня

Сьогодні вночі російська армія атакувала Україну ракетами та дронами. Серед засобів ураження, які застосував ворог, була протикорабельна ракета "Циркон". Її ворог випустив по енергетичному об’єкту у Вінницькій області з тимчасово окупованого Криму.

Загалом було застосовано 18 ракет, що летіли по балістичній траєкторії, 15 крилатих ракет Х-101 та 339 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів.

