Україна розгорне нове покоління перехоплювачів зі штучним інтелектом: WP назвало терміни

Це дозволить зупинити російські повітряні атаки, зробивши їх безрезультатними.

Україна незабаром розгорне нове покоління перехоплювачів повітряних цілей, що керуватимуться штучним інтелектом. Таку заяву зробив міністр оборони України Михайло Федоров, пише The Washington Post.

"У нас є чіткий план того, як зупинити Росію в нашому небі", – сказав Федоров.

Він підписав угоду з американською компанією з оборонного програмного забезпечення Palantir на створення передової AI-Dataroom. Вона використає мільйони бітів даних і зображень, які Україна зібрала за чотири роки війни, щоб навчати системи ШІ передбачати російські атаки, а потім направляти дешеві автономні перехоплювачі для їх знищення.

"Жодна країна у світі не має досвіду захисту від авіаударів такого масштабу, з яким стикається Україна сьогодні. Навчаючись протидіяти цим атакам, Україна створює наступне покоління протиповітряної оборони з підтримкою штучного інтелекту", – зазначив Федоров.

Автор матеріалу акцентує, що засоби протиповітряної оборони України повинні бути дешевшими за російські безпілотники та ракети. Вони повинні діяти миттєво, по всій території країни, щоб реагувати на атаки швидше, ніж це можуть зробити люди. Саме таку систему створює Dataroom, використовуючи бібліотеку даних України для навчання своєї системи штучного інтелекту розпізнавати наступаючі атаки та точно націлювати на них. Програмне забезпечення штучного інтелекту буде інтегровано з вітчизняними перехоплювачами.

Якщо нова ініціатива буде реалізована згідно з планом, то вже через шість місяців Україна отримає основу для загальнонаціональної системи автономних ракет протиповітряної оборони.

З якими ще ініціативами виступив Михайло Федоров

Як повідомляв УНІАН, після призначення на посаду міністра оборони, Федоров заявив про низку реформ у війську.

"Я йду на посаду не як міністр, який побудував цифрову державу, створив "Дію", а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну", – зауважив він.

Федоров також заявив, що не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, тож необхідні комплексні зміни і в ній. За його словами, треба почати роботу в інформаційно-когнітивному домені та протидіяти російській пропаганді, зокрема, й на території самого ворога.

Він також підкреслив, що потрібно змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Крім того, найближчим часом буде проведено глибокий аудит Міністерства оборони та Збройних сил України, аби знайти додаткові можливості для покращення фінансового та соціального рівня забезпечення військовослужбовців.

